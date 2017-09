Jesus queria Bruno Fernandes a marcar penálti

Pub

Técnico leonino confessou que Bas Dost não tinha estado "a bater bem" os lances durante a semana mas a confiança do holandês convenceu o médio a ceder

Jorge Jesus confessou, durante a flash-interview no final do triunfo do Sporting em Santa Maria da Feira (3-2), que queria que fosse Bruno Fernandes a apontar o pontapé de penálti que deu a vitória à sua equipa no último lance do jogo. "Normalmente quem bate é o Bas Dost, mas esta semana não tinha vindo a bater bem. Entrei em campo para dizer que era o Bruno Fernandes que marcava, mas ele estava com confiança e o Bruno deixou-o marcar", disse o técnico leonino, para quem o castigo máximo não deixou dúvidas: "O Sporting acreditou até ao fim que podia ganhar, grande penalidade que era a dobrar, parecia golpe de karaté, não houve duvidas nenhumas".

Para finalizar, Jorge Jesus mostrou-se satisfeito com o pleno da sua equipa na Liga portuguesa: "Tivemos um mês fantástico, ganhar os primeiros cinco jogos era algo que nunca tinha feito, também não deve haver muitos a consegui-lo, porque não é fácil. Sabíamos que tínhamos uma batalha difícil e estão todos de parabéns".