Jesus puxa por Gelson Dala a pensar na nova época

Técnico prepara 2017-18 e chamou angolano e André Pinto ao treino. Sub-20 Pedro Silva, Empis e Delgado no plano de pré-época

Jorge Jesus contou ontem com dois reforços no treino. André Pinto, o central que veio do Sp. Braga, e o angolano Gelson Dala, que já soma 12 golos pela equipa B desde janeiro, foram chamados para trabalhar com a equipa principal. Um teste, sobretudo, à capacidade do jovem avançado angolano em vista à próxima época, mas não será de estranhar que tenha oportunidade nas duas jornadas que faltam (Feirense e Chaves), uma vez que Castaignos é carta fora do baralho.

Aliás, segundo soube o DN, há mais três jovens da equipa B na linha de promoção e só não vão integrar os trabalhos até ao fim da época porque estão ao serviço da seleção nacional sub-20. São eles Pedro Silva (o guarda-redes já integrou o treino da equipa principal várias vezes), Pedro Empis (lateral) e Pedro Delgado (médio, ex-Inter).

Jorge Jesus parece assim pensar na próxima época sem ligar aos rumores de uma eventual saída. Um cenário repetido, visto que no final da época passada também se falou que o técnico poderia abandonar o barco, ao mesmo tempo que se noticiava a desilusão do presidente Bruno de Carvalho com o trabalho de Jesus. No entanto, a dupla continuou e voltou a falhar o objetivo do título. A frustração é mútua, mas pode não ser sinal de rotura. Domingo passado, depois da derrota inesperada com o Belenenses (3-1), o presidente anunciou medidas e pareceu apontar o dedo ao treinador, prometendo que "na próxima época tudo será diferente". Mas passará pela mudança do técnico?

A avaliar pelas "sete ou oito reuniões" que já tiveram, tudo leva a crer que existe um plano conjunto para atacar o título que foge desde 2002-03. Esta semana estaria em agenda mais uma reunião, mas ao DN o Sporting não confirmou e lembrou as muitas conversas de planeamento já mantidas entre ambos sobre a próxima temporada. Já o advogado do técnico não se mostrou disponível para falar. Certo é que o técnico e o presidente, em conjunto, já traçaram as bases da próxima temporada. Tal como o DN já noticiou, Jesus definiu três posições a reforçar pedindo um lateral-direito, um lateral-esquerdo e um número 9.

O plantel vai voltar a sofrer uma limpeza este verão, saindo uns por "não terem valor para jogar no Sporting", como escreveu o presidente no Facebook, outros por não agradarem a 100% e até poderem ter mercado. Assim, Douglas, Castaignos, Azbe Jug, Spalvis, Campbell, Ryan Gauld, Geraldes, Matheus, Esgaio e Jefferson podem ficar fora dos planos para 2017-18. Quem não quer sair sem ser campeão é Bas Dost, que o afirmou ontem à Gazzetta dello Sport.

Octávio suspenso outra vez

Octávio Machado foi suspenso por 26 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido a declarações sobre Vítor Pereira proferidas há praticamente um ano. Na altura, a 15 de maio de 2016, o diretor de futebol leonino criticou o então presidente do Conselho de Arbitragem e disse que ele devia receber uma camisola com o número 35, pelo 35.º título do Benfica. Uma declaração que lhe valeu um castigo de 26 dias e uma multa de 1380 euros, a somar aos 75 que já cumpre desde 28 de março, por queixa do Benfica.