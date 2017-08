Jesus: "Os nossos rivais estão sossegadinhos, eu a sofrer"

Pub

Treinador leonino abordou potenciais saídas no plantel durante a antevisão ao jogo com o Estoril. "É muito mais fácil eu perder jogadores do que virem outros", lamenta

O mercado de transferências deste verão, cuja janela vai fechar na quinta-feira, foi tema de conversa durante a conferência de imprensa em que Jorge Jesus anteviu a receção do Sporting ao Estoril, agendada para este domingo (18.00).

"Tenho de contar com os que tenho. Se puder ficar com todos os que o Sporting tem, sabendo que estão na órbita de quem tem capacidade financeira, ficava satisfeito. Faz parte da dinâmica financeira", respondeu.

Acerca do alegado interesse leonino em Gabriel Barbosa, avançado brasileiro do Inter de Milão, Jesus não se alongou muito sobre o jogador, que também estará nas cogitações do Benfica. "O Gabriel Barbosa tem sido falado para os dois clubes de Lisboa. Como é natural, só posso falar dos jogadores que tenho. Estou extremamente satisfeito com o plantel. Até ao mercado fechar não sei o que vai acontecer. É muito mais fácil eu perder jogadores do que virem outros. Há vários jogadores do Sporting ainda pretendidos por algumas equipas, infelizmente para mim", afirmou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Os nossos dois rivais estão sossegadinhos e tranquilos, eu estou a sofrer esta situação sem saber o que vai acontecer. Faz parte do jogo. Temos de estar preparados para o que possa acontecer. Os clubes deixam sempre para o último dia para atacar os alvos e muitas vezes não dão hipóteses para uma alternativa. Espero que não aconteça nada disso", acrescentou, quando questionado se preferia manter William ou ganhar o internacional canarinho.