No dia da apresentação das suas ideias, fez um ataque cerrado ao atual presidente por causa do futebol e das finanças

Pedro Madeira Rodrigues acusou ontem Bruno de Carvalho, atual presidente do Sporting, de "fazer dos jogadores bode expiatório" dos maus resultados e pediu à equipa para "não desistir" do campeonato. O futebol foi um dos principais pontos da apresentação da lista e do programa que o candidato às eleições de 4 de maio se propõe cumprir se for eleito. E para isso prometeu constituir "uma estrutura moderna no futebol para evitar erros por incompetência", pois "não é admissível errar tanto" nas contratações.

Nesse sentido, deixou a certeza de que o plantel principal "terá 23 jogadores, sendo que a equipa B servirá de apoio e para os jovens da formação fazerem a transição". A aposta na formação é uma das suas bandeiras, prometendo "investir" mais nesta vertente, lamentando o "não aproveitamento de jogadores como Iuri Medeiros, Palhinha, Podence, Mané e outros". "Comigo não aconteceria", frisou.

No discurso, não falou de Jorge Jesus, mas aos jornalistas evitou dizer se conta com o treinador se os leões não se qualificarem para a Champions. "Não gosto de falar em ses. Saberei o que fazer. É o treinador do Sporting e tem contrato por mais dois anos e meio", começou por dizer, sendo evasivo perante a insistência: "A ficar no Sporting, é porque será Jorge Jesus o treinador indicado para o clube."

Madeira Rodrigues lamentou ainda a ida ao balneário de Bruno de Carvalho após o jogo de Chaves para a Liga, considerando que "essa atitude só mostra que o atual presidente é alguém que não conhece como funciona um balneário e está completamente impreparado para o cargo que ocupa", assumindo que o seu estilo de liderança será "completamente diferente".

Aliado aos resultados, o candidato diz-se bastante preocupado com a questão financeira, pois "a atual direção está numa perigosa deriva despesista, com a antecipação de receitas futuras, algo que Bruno de Carvalho criticava e agora repete com desfaçatez". Nesse sentido, promete promover a "entrada de novos investidores e a sua identificação", bem como "otimizar a gestão de tesouraria". Há duas outras preocupações dominantes: "Propomo-nos recuperar a Academia, que com esta direção ficou na posse de um banco, através da criação de um consórcio de investidores. E garantir a detenção da maioria do capital da SAD preparando a recompra das VMOC."

Indignado com Marta Soares

Há outros projetos em que Madeira Rodrigues aposta, nomeadamente tornar obrigatória a declaração de rendimentos e património no início e no fim do mandato do presidente do clube e da SAD, o regresso do basquetebol, tornar Mário Moniz Pereira o sócio perpétuo número 2, garantir o naming do estádio, da academia e do pavilhão, construir o velódromo Artur Agostinho, um clube naval, um centro de estágio no Norte do país e uma residência sénior para antigos atletas.

O candidato à presidência leonina prometeu "mudar o estado atual das coisas " e fez questão de lembrar o incidente com Jaime Marta Soares: "Fiquei muito mal impressionado com o atual presidente da Assembleia Geral, a ameaçar-me com um processo. Nunca fui processado na minha vida, ser processado pelo meu clube é indigno e de grande tristeza. Não quero que o atual presidente da AG tenha qualquer participação no processo eleitoral."

Curiosamente, a apresentação da lista e do programa no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, terminou com um apoiante de Bruno de Carvalho a dirigir insultos à candidatura de Madeira Rodrigues, o que causou bastante incómodo e o protesto de dezenas de sportinguistas presentes.

Leia o programa de candidatura