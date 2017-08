Jesus explica ausência de Coentrão: "Decisão técnica"

Pub

O treinador do Sporting explicou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que o lateral esquerdo não foi excluído da convocatória para a receção ao Steaua Bucareste por problemas físicos

Jorge Jesus explicou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que a ausência de Fábio Coentrão da convocatória para a receção ao Steaua Bucareste, agendada para esta terça-feira e a contar para a 1.ª mão do play-off da Liga dos Campeões, se deve a "decisão técnica". Sem desvendar muito mais, disse que "amanhã [terça-feira] ainda há um treino" e que o jogador "tem experiência de campeão europeu e, tal como Mathieu, pode ajudar miúdos sem experiência de Champions".

Acerca do encontro em si, afirmou que "a equipa está preparada dentro do tempo possível". Queremos ter ambição e temos confiança, e queremos estar entre os melhores. Para isso, temos de eliminar o Steaua, sabendo que é um clube que já foi campeão europeu. No ranking, o Sporting ocupa o 53.º lugar e tem de ir à procura de ser reconhecido na Europa. Esse reconhecimento passa por passar esta eliminatória", vincou o técnico leonino.

"Champions é algo que motiva muito qualquer jogador de qualquer equipa. Eles [jogadores do Sporting] sabem que têm valor para estar no grupo dos melhores. O adversário tem as mesmas ambições que nós. Estamos a formar um grupo - além da qualidade individual - unido. Há uma diferença entre ser amigo fora do jogo ou não. É importante socialmente e temos trabalhado muito esse pormenor. Equipa está super motivada e super confiante", acrescentou.

Acerca da estratégia que o vice-campeão romeno vai apresentar Alvalade, confessa desconhecer se terá pela frente uma equipa ultra defensiva, à imagem do V. Setúbal na última sexta-feira, ou um adversário à procura de golos. "Essa incógnita também a tenho. Conheço muito melhor o V. Setúbal e o Desp. Aves do que o Steaua. É uma eliminatória a dois jogos, enquanto outros eram jogos de campeonato. As estratégias são diferentes. Para eliminar o Steaua é preciso ter qualidade de jogo: disciplina tática, de jogo e de grupo. Uma equipa para ter sustentabilidade precisa disto", rematou JJ, que quer disputar a Liga dos Campeões, "sabendo que é uma prova mais difícil do que a Liga Europa".

Sobre William Carvalho, que poderá estar de saída do clube, salientou que o médio "ainda hoje [segunda-feira] trabalhou normalmente". "Não está na convocatória porque não pode estar [devido a castigo]. Sabemos que é um jogador cobiçado, que tem mercado e, a equipa de que se fala [West Ham]... ainda ontem a vi a jogar, e acho que o William vai ter alguma dificuldade. Mas ainda ninguém me disse nada."

Antes de Jesus, também Battaglia falou aos jornalistas e garantiu estar "muito contente" por jogar de leão ao peito. "Por fora, o Sporting parecia-me enorme. Agora que estou dentro, vejo que ainda é maior", vincou. Acerca do encontro desta sexta-feira, considera que "é sempre importante não sofrer golos". "Ofensivamente, temos que continuar o nosso trabalho", aditou.