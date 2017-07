Jesus elogia videoárbitro e pede mais um lateral

Pub

O treinador leonino mostrou-se satisfeito com a equipa pelo desempenho na vitória sobre a Fiorentina. Salientou a "verdade" que o VAR vai trazer e pede uma alternativa a Piccini

Jorge Jesus teceu elogios ao videoárbitro, sistema que já tinha favorecido o Sporting frente ao Mónaco, e que voltou a ser benéfico, pela atribuição de um golo que inicialmente fora invalidado. "O videoárbitro vai trazer mais verdade. É tudo mais. Aqueles que têm mais jogo ofensivo, vão ter mais vantagem", afirmou o treinador do Sporting.

Sobre o desempenho da sua equipa na vitória sobre a Fiorentina (1-0), o técnico mostrou-se satisfeito. "Estes jogos são para tirar as coisas que fazemos bem e as coisas que fazemos menos bem. Por isso é que se chama pré-época. As pessoas fazem uma grande confusão com isto. Mas por isso é que eu sou treinador... Foi uma festa bonita. Isso é que é importante. O futebol é isto, é preciso ter paixão e os adeptos estiveram muito bem", salientou, em declarações à Sporting TV, após ter conquistado o Troféu Cinco Violinos pela terceira vez.

A satisfação estendeu-se à exibição de William Carvalho, que atuou no centro da defesa, mas Jesus garante que não inventou um central. "Foi importante não sofrer golos. Não inventei nenhum central... porque o William jogava a central no Fátima. Socorri-me dele e já disse, se não houver centrais para o próximo jogo, contamos com ele. O resultado, como tenho dito sempre, não conta para nada", vincou o técnico de 63 anos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

E para não inventar noutra posição, neste caso a de lateral direito, o timoneiro sportinguista pede uma alternativa a Piccini. "O Piccini lesionou-se porque lhe tenho dado muita carga. Precisamos de arranjar um lateral-direito", atirou, à espera de mais reforços.