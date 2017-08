Jesus: "Confiança e motivação é enorme"

Pub

Treinador do Sporting destaca "início muito bom de campeonato" por parte do Estoril, adversário deste domingo (18.00). Diz que lateral direito Ristovski "pode ser convocado"

Jorge Jesus salientou o bom arranque do Estoril na I Liga mas garante que os jogadores do Sporting têm "confiança e motivação enorme". "O importante neste momento é sentir a responsabilidade do jogo e aquilo que vai ser o adversário que vamos ter. O Estoril, uma equipa que está a fazer um início muito bom de campeonato, com seis pontos em três jogos e seis golos marcados. Sabemos também que o Sporting vem de jogos favoráveis. A confiança e motivação dos jogadores do Sporting é enorme, mas é importante saber a responsabilidade que temos de conquistar a vitória e os três pontos, para continuar nesta senda de vitórias", afirmou o treinador leonino.

O timoneiro sportinguista abordou ainda a possibilidade de promover a estreia do lateral direito Ristovski, até para poder fazer descansar Piccini. "O Ristovski é um jogador que contratámos para fazer face a um lugar no qual apenas tínhamos o Piccini. Está a aprender as rotinas da equipa, a adaptar-se a Portugal e ao Sporting. O Piccini nestes jogos tem feito os 90 minutos e, na fase final na Roménia, deu a entender algum cansaço. É um jogador que, na minha opinião, é muito forte a defender. É muito difícil batê-lo a defender. O Ristovski é uma alternativa para o que possa suceder. Pode ser convocado amanhã [domingo]. Estou a pensar nisso, mas só amanhã [domingo] vou definir", explicou.