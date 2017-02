Jesus: "Claro que sem Adrien não será a mesma coisa"

Pub

O Estoril-Sporting está marcado para as 18.15 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, com arbitragem do portuense Rui Costa.

A ausência de Adrien no jogo com o Estoril dominou a conferência de imprensa de Jorge Jesus, esta sexta-feira. O treinador do Sporting tem confiança em quem colocar em campo no lugar do campeão da Europa, que se lesionou no jogo com o Rio Ave e vai ficar parado entre seis a oito semanas.

"Não é a primeira vez que vamos ficar sem o Adrien. Vamos ter que encontrar soluções dentro do que temos. Temos máxima confiança na minha opção e, como é óbvio, não vou dizer que vai ser a mesma coisa. O Adrien é o titular, é o capitão, é titular da seleção e isso é por ter mais qualidade que os restantes. Não será a mesma coisa, mas confio em quem vai jogar", disse o técnico leonino, sem abrir o jogo sobre o substituto.

"Já passou a semana toda e já fiz várias experiências. Amanhã vou ter que decidir e, dessas que foram apontadas [Palhinha, Geraldes, Bruno César e Bryan Ruiz] tenho que decidir bem. Que o jogador escolhido tenha o conteúdo que a equipa precisa", explicou.

Quanto ao jogo em si, Jesus recordou as tradicionais dificuldades que os "grandes" sentem nas visitas ao Estádio António Coimbra da Mota: "Os jogos no Estoril são sempre difíceis e muito mais para os grandes. Vamos encontrar um jogo com uma equipa que precisa de pontos para fugir a uma posição que o Estoril não está habituado. O Sporting precisa de pontos para chegar à frente o mais que puder. Será um jogo disputado, onde o Sporting pode ter algumas dificuldades e pode ser apertado. Mas isso faz parte de um jogo. Estas equipas procuram ter o seu espaço, os seus momentos e saber aproveitá-los. Vamos tentar que isso não aconteça e desenvolver um futebol rápido e de qualidade para podermos ganhar e conquistar os três pontos."

"Temos que defender uma posição de Champions direta ou indiretamente, se não nos deixarem. Queremos ganhar, porque isso faz parte do ADN deste clube", avisou o treinador dos leões.

Pedro Carmona, técnico do Estoril, garantiu, que os "canarinhos" vão vencer o Sporting e, para a Taça, o Benfica. "Se ele diz que vai ganhar ao Sporting e ao Benfica, é porque acredita muito nas suas ideias e nos seus jogadores. Não vemos um Estoril muito diferente do do anterior treinador. Vai ser um jogo difícil, como o é sempre. Esperamos um Estoril que não vai ter um ataque posicional muito forte durante o jogo - isso vai ter o Sporting. Vai ser um Estoril bem organizado defensivamente, para tentar surpreender o Sporting", disparou Jesus.

Desestabilização devido às eleições?

O treinador do Sporting não se alongou nos comentários sobre as eleições para a presidência do clube - Madeira Rodrigues não conta com ele e prometeu apresentar um novo técnico depois do jogo com o Estoril. No entanto, segundo Jesus o assunto não tem passado despercebido entre os jogadores: "Pouco tem mexido comigo. Em relação aos jogadores, não tem sido um tema que tenha dado muita saúde mas o mais importante e o mais difícil para nós têm sido os adversários dos jogos. Esses são temas muito mais difíceis."