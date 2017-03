Institucional Bruno de Carvalho volta a prometer dois títulos

Pub

Na tomada de posse, presidente teve discurso sereno e de união, mas a manter a promessa feita na campanha. Reconhecimento a Peyroteo e os 22 títulos continuam na agenda

Quem esperava um Bruno de Carvalho com um discurso vibrante na tomada de posse dos órgãos sociais do Sporting para os próximos quatro anos teve uma enorme deceção. O líder leonino foi o último a falar, após uma cerimónia que começou com um discurso do presidente da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, e que passou depois pela assinatura de todos os eleitos, incluindo os membros do Conselho Leonino.

No final, Bruno de Carvalho dirigiu-se aos presentes, e eram muitos pois o Auditório Artur Agostinho estava completamente esgotado. Sob o olhar atento do representante da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o vice-presidente Hermínio Loureiro - que é assumidamente sportinguista - e de Pedro Proença, presidente da Liga de clubes, o presidente leonino teve um discurso de 16 minutos com algumas ideias fortes. A primeira das quais passa por ser campeão nacional de futebol.

"Este mandato que hoje [ontem] se inicia é muito mais exigente. Queremos fazer felizes os sócios do Sporting, essa mensagem passada no dia das eleições foi absolutamente entendida por mim. Os sócios disseram que confiam nesta equipa, neste presidente, mas a retribuição que exigem é serem felizes. Por isso a conquista de títulos é uma obrigatoriedade e não apenas uma só vez nos próximos quatro anos", sustentou Bruno de Carvalho, que sabe que "uma Taça e uma Supertaça" já não chegam, apesar de superar "a média" das direções dos "últimos 50 anos".

Outra ideia forte, percebeu-se nas entrelinhas, tem como destinatário Jorge Jesus. "Há que corrigir o que de menos bom foi feito, nesta época ainda há objetivos muito importantes a cumprir e vamos com certeza cumpri-los", disse na única vez em que enfatizou a voz. Logo a seguir, a ideia que está na base da frase anterior: "Vamos manter e reforçar a aposta na formação, aquilo que nos coloca entre os melhores do mundo."

A primeira vez em que surgiram as palmas foi quando o presidente do clube de Alvalade garantiu que o Sporting vai manter-se "intransigente, no plano político e institucional, pela verdade e transparência no desporto e no futebol em particular".

Os apelos à Federação

Sempre com um discurso a tender para o consenso, Bruno de Carvalho apelou ao entendimento com a Federação Portuguesa de Futebol. Se antes as suas palavras eram vistas como uma ameaça, agora podem ser compreendidas como um primeiro passo para a paz.

"Realço aquela que penso ser a primeira etapa do mais que justo reconhecimento do maior goleador de todos os tempos do futebol mundial, Fernando Peyroteo. Espero que a lona gigante com a imagem de Peyroteo na sede da FPF tenha sido o arranque para o processo de consagração oficial de Fernando Peyroteo como o maior goleador da história do futebol. Espero que também tenha sido o primeiro passo num diferendo que transforma campeões em perdedores e guinda perdedores a campeões. Para que fique claro, fomos 22 vezes campeões e não 18. Exigimos que a verdade seja restabelecida."

Presidente de todos

A finalizar, mais uma atitude que visa a união, agora da família sportinguista. "É meu compromisso que tudo farei para agregar os 9% de sócios que votaram livremente na outra lista. Sou o presidente de todos os sportinguistas e todos são válidos e indispensáveis", sublinhou, perante uma plateia que registou um Bruno de Carvalho mais calmo, mais institucional, menos bélico e a cumprir uma das metas que traçou em campanha eleitoral, em especial no debate com Pedro Madeira Rodrigues, o candidato derrotado nas urnas no passado dia 4 de março. Na altura, disse que este segundo mandato iria ser mais recatado, comportamento que se iria estender à comunicação do Sporting.

Até ver, a garantia dada está a ser levada à letra. Resta saber se é para continuar.