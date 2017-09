Inscrição de Adrien no Leicester falhou por 14 segundos

Pub

De acordo com a BBC, clube inglês falhou a hora limite por meros instantes. Foxes estão a tentar recorrer, para que o médio não fique sem competir até janeiro

A FIFA rejeitou o pedido do Leicester para inscrever Adrien Silva após o clube inglês ter falhado o prazo por 14 segundos, avança a estação televisiva britânica BBC.

Os foxes contrataram o médio internacional português ao Sporting por 24 milhões de euros, mas a inscrição não foi concluída a tempo, o que significa que o jogador não vai poder competir até janeiro.

O Leicester vai recorrer da decisão e, recorde-se, está a tentar encontrar uma solução junto do Sporting e do jogador, para explorar todas as opções.