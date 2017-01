Incidente mancha apresentação da lista de Madeira Rodrigues

Pub

Adepto afeto a Bruno de Carvalho insurge-se contra o candidato às eleições no final da apresentação

Um adepto que se dizia apoiante de Bruno de Carvalho manchou esta quinta-feira a apresentação da lista e do programa de Pedro Madeira Rodrigues que decorreu no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.

O candidato à presidência já tinha acabado de fazer a sua exposição para algumas dezenas de adeptos quando o referido apoiante de Bruno de Carvalho, que ao DN se recusou a identificar, iniciou, em voz alta, um ataque aos opositores do atual presidente perante o incómodo dos elementos que integram a lista de Madeira Rodrigues e o protesto das pessoas que se encontravam no auditório.