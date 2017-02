Holdimo assume "testemunho de confiança" na atual direção

Pub

Empresa de capital angolano manifesta confiança em Bruno de Carvalho para continuar na presidência do Sporting

A Holdimo, empresa de capital angolano que detém 29,85% da SAD do Sporting, emitiu um comunicado no qual manifestou confiança na continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do clube de Alvalade.

Eis o comunicado:

"Face a informações que têm ocupado o espaço público, a Holdimo entendo oportuno prestar os seguintes esclarecimentos:

1. As ações que a Holdimo detém sobre a Sporting Futebol SAD, constituem um investimento em que acreditamos no médio e longo prazo. A gestão destas ações é exclusivamente orientada por critérios de oportunidade, de racionalidade financeira e das boas práticas empresariais;

2. As razões e motivações que estiveram presentes no momento de entrada da Holdimo no capital da Sporting Futebol SAD mantém-se intactas. Fomos parte da reestruturação financeira e seremos parte na construção de uma sociedade financeiramente mais sólida e desportivamente vencedora.

3. Na sequência de um encontro de trabalho entre os Presidentes da Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD, Dr. Bruno de Carvalho, e da Holdimo, Dr. Álvaro Sobrinho, foram analisadas e discutidas as linhas essenciais deste projeto iniciado há quatro anos;

4. 4. Nesse encontro foram ainda abordadas soluções para o futuro da Sporting SAD, tendo sido manifestado, pelo Presidente da Holdimo, um testemunho de confiança no actual projecto."