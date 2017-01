Pub

O jogador do Sporting reage à decisão do árbitro no jogo de ontem frente ao Vitória de Setúbal

O Vitória de Setúbal garantiu ontem o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga ao vencer o Sporting por 2-1. O final de jogo foi bastante turbulento, uma vez que no último lance da partida Edinho caiu na área, tendo o árbitro decidido pela marcação do penálti, perante os protestos dos jogadores sportinguistas. Já hoje, Sebastián Coates reagiu à decisão de Rui Oliveira defendendo que "há erros que são muito grandes".

"O árbitro diz que foi falta minha...já vi o lance muitas vezes e não encontro a falta...não gosto de falar em desculpas, todos nos podemos enganar, mas há alguns erros que são muito grandes", escreveu o jogador do Sporting no Instagram junto a um vídeo que mostra a jogada de vários ângulos.

Ontem, após o jogo, o treinador Jorge Jesus disse que "é muito fácil prejudicar" o Sporting, considerando que a grande penalidade que ditou a eliminação dos 'leões' da Taça da Liga era inexistente.

"É um jogo que fica resumido por um lance, mas um jogo que era muito importante, porque correspondia a uma meia-final da Taça da Liga", afirmou à Sporting TV. O técnico criticou a nomeação de árbitros sem experiência para os jogos da Taça da Liga, no caso Rui Oliveira, considerando que "isto demonstra que a competição não deve ter muito interesse".