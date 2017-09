Há acordo para a transferência de Adrien. Clubes aguardam confirmação da FIFA

Pub

Adrien Silva será cedido pelo Sporting ao Leicester City.

O Sporting anunciou à CMVM ter chegado a um acordo com o Leicester City Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos desportivos e económicos de Adrien Silva, estando o registo da mesma a aguardar confirmação da FIFA.

"A Sporting Futebol, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários informar o mercado que chegou a acordo com o Leicester City Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos desportivos e económicos do jogador profissional de futebol Adrien Silva, estando o registo da mesma a aguardar confirmação da FIFA", pode ler-se na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O jogador foi autorizado por Fernando Santos a abandonar o estágio da seleção nacional, que ontem venceu as Ilhas Faroé por 5-1, para se deslocar a Inglaterra para acertar a sua transferência. Foi já ao início da noite que o médio chegou ao centro de treinos do Leicester, mas um problema burocrático atrasou a conclusão da transferência que envolvia valores a rondar os 16,2 milhões de euros, segundo revelou a imprensa inglesa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Há um ano ambos os clubes não tinham conseguido chegar a acordo.