Guerra de palavras por William vai para tribunal

Ingleses desmentem leões e garantem que houve proposta. Declarações de Nuno Saraiva vão ser alvo de uma queixa judicial

O mercado de transferências fechou, William Carvalho continuou em Alvalade, mas a guerra entre Sporting e West Ham vai arrastar-se... nos tribunais. O clube inglês, através de um tweet de Dave Sullivan Jr, filho do dono do clube inglês, anunciou que o West Ham vai avançar com uma queixa judicial contra Nuno Saraiva, na sequência das duras críticas feitas pelo diretor de comunicação leonino a desmentir qualquer proposta dos ingleses pelo médio português.

"Para Bruno de Carvalho, presidente do Sporting. Dizer que nunca fizemos uma oferta não faz sentido e é difamação séria", podia ler--se numa mensagem. Numa outra, colocada no Twitter logo a seguir, era anunciado que o clube i avançar com uma queixa contra o diretor de comunicação, com Dave Sullivan Jr a assegurar que existiu uma proposta escrita para contratar William, contrariando assim Bruno de Carvalho e Nuno Saraiva.

Contactado pelo DN, Nuno Saraiva não quis fazer comentários, afirmando apenas que já tinha dito o que tinha a dizer.

Horas antes do filho, numa mensagem deixada num blogue de apoio ao West Ham, o próprio proprietário do clube já tinha dado a sua versão dos factos: "Estão [o Sporting] a mentir. Mas eles não podem admitir publicamente que estavam preparados para vender William Carvalho. A nossa proposta foi submetida através do agente do jogador e dos nossos negociadores em Portugal. Também fizemos a proposta por escrito."

Bruno de Carvalho, na sexta-feira, foi o primeiro a negar ter existido qualquer proposta do West Ham pelo médio internacional português: "Gostava que tivessem a noção de que para o William Carvalho não houve uma única proposta. Viu-se milhões e milhões nas televisões e nas capas de jornais, vinham de todo o lado, mas o facto é que o Sporting não recusou nem muito nem pouco. Não houve propostas. Abordagens tivemos quase pelo plantel todo."

No mesmo dia, o proprietário do West Ham, numa entrevista ao site do clube, desmentiu esta versão, garantindo que o clube tinha feito uma "proposta recorde" por William há duas semanas, mas que fora rejeitada. O responsável confidenciou depois que no último dia de mercado os leões lhe ligaram e que estavam disponíveis para aceitar a proposta. Só que dado o adiantado da hora, quase em cima do fecho do mercado, o negócio não avançou.

Foi na sequência destas revelações que Nuno Saraiva escreveu um texto arrasador no Facebook, chamando mentiroso a Dave Sullivan e desafiando-o a mostrar as propostas: "A indústria do futebol não é o plateau de um filme para adultos em que todas as obscenidades são permitidas."

Hoje, entretanto, o Player" Status Department da FIFA deve pronunciar-se sobre a validação ou indeferimento da inscrição de Adrien pelo Leicester. A transferência foi fechada já depois de o mercado ter encerrado, e caberá agora este órgão pronunciar-se em definitivo sobre a validade da transferência.