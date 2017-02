Pub

A titular da baliza leonina, revela que o presidente foi tema de conversa no treino e confessa que espera ter oportunidade de falar com Rui Patrício

A guarda-redes Patrícia Morais admitiu que ter a presença do presidente do Sporting no banco poderia ser um trunfo para a equipa conseguir atingir a vitória sábado frente ao Sp. Braga no encontro que pode decidir o título: "Gostávamos obviamente de contar com Bruno de Carvalho. Por acaso falámos nisso no treino de ontem, pensamos que ele possa estar presente no banco de suplentes. Seria bom para nós."

As balizas habitualmente protegidas por Rui Patrício terão agora Patrícia Morais nessa função pela primeira vez, mas a internacional portuguesa disse que ainda não pediu conselhos ao campeão europeu. "Gostava de falar com o Rui Patrício, mas ainda não tive essa oportunidade. Obviamente que queremos estar no lugar dos nossos ídolos", afirmou.

"Jogar aqui é um sentimento muito especial, um orgulho imenso. Qualquer jogador gostava de pisar este relvado. Vamos ter essa oportunidade e vamos tentar aproveitar ao máximo", sublinhou ainda Patrícia Morais sobre a experiência inédita de atuar no Estádio José Alvalade.