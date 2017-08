Grande início de época premiado com chamada à seleção nacional

Pub

Augusto Inácio e Beto destacam remate, definição e qualidade nas bolas paradas do médio Bruno Fernandes

Bruno Fernandes é o homem do momento em Alvalade e o seu grande início de temporada no Sporting foi ontem premiado com a chamada à seleção nacional para render Pizzi, lesionado, com vista aos jogos de apuramento para o Mundial 2018 frente às Ilhas Faroé (quinta-feira) e Hungria (domingo) - Fernando Santos já tinha dito que o médio de 22 anos estava a "bater à porta" e o jogador pode agora estrear-se neste duplo compromisso.

O médio contratado este defeso à Sampdoria, por 8,5 milhões, caiu já no goto dos adeptos leoninos. À passagem da 4.ª jornada da I Liga, é o terceiro melhor marcador - a par de Bas Dost e apenas batido por Jonas e Aboubakar - com três remates certeiros de fora da área. A boa meia distância, o último passe, o equilíbrio que dá ao meio--campo, a qualidade na execução de bolas paradas e a versatilidade tática, aliadas à margem de progressão de um jovem de 22 anos, são as características apreciadas pelos sportinguistas.

"É um excelente reforço. O Sporting pagou muito dinheiro, mas foi bem gasto. Tem muita qualidade e uma coisa que há pouco em Portugal: remata de fora da área, forte e colocado, e faz golos. É jovem e português, e com experiência no campeonato italiano. Certamente que o Sporting terá retorno, pois ele tem uma dimensão e uma margem de progressão grandes", analisou o antigo jogador, treinador e dirigente leonino, Augusto Inácio, em declarações ao DN.

"O que eu acho de Bruno Fernandes é o que toda a gente vê. Está a potenciar-se ao máximo. É jovem e tem margem de progressão, mas está a afirmar-se", opinou Beto, antigo capitão e diretor de relações institucionais dos verde e brancos. "Tem boa decisão no último passe e dá equilíbrio ao meio--campo. Vem de um campeonato exigente taticamente. Como é sabido, em Itália trabalha-se muito a parte tática", acrescentou o antigo central, 41 anos, que jogou de leão ao peito por mais de 300 vezes e foi campeão nacional em 1999-00 e 2001-02.

Opinião semelhante tem Inácio. "É um jogador com cultura tática e que dá equilíbrio. Já não há só dois médios a defender - geralmente William e Adrien -, como nos últimos anos. O meio-campo está muito mais coberto com ele. É um box-to-box que tem critério e qualidade. Contribui para a coesão defensiva e para a qualidade ofensiva", explicou o treinador de 62 anos, que recentemente deixou os egípcios do Zamalek.

"Livres? Desde André Cruz..."

Para Beto, Bruno Fernandes é, "sem dúvida", o melhor reforço da equipa de Jorge Jesus. "É o que tem estado em mais evidência, pelos golos e assistências", justificou. Já o técnico, que não esquece as aquisições de Mathieu e Battaglia, lembra a importância de ter um bom executante de livres. "Desde o tempo do André Cruz - ou seja, desde o meu tempo -, que não há um jogador a marcar tão bem livres no clube. Mais de 70% dos golos do futebol atual são de bola parada, e ter um jogador forte nesse aspeto pode dar muitos pontos", salientou. Uma visão corroborada pelo antigo central: "Cada vez mais os lances de bola parada são decisivos. O Sporting não tem tido especialistas, mas tem feito alguns golos de livre. Não digo que Bruno Fernandes seja exímio, mas veio dar algo mais."

Os ex-leões destacam ainda a versatilidade do internacional sub-21. "Adapta-se muito bem a qualquer posição. Está qualificado para jogar a 8 ou a 10", apontou Beto, sem ter uma preferência assumida sobre qual a melhor posição para o jovem médio. "Tudo depende do estilo de jogo. Bruno Fernandes é versátil. Na Sampdoria jogava a 10, mas também faz de box-to-box. É tão versátil que não se pode dizer qual a posição dele. Em qualquer uma, aparece muito bem à entrada da área", acrescentou Inácio.