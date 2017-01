Pub

Vitória de Setúbal eliminou esta quarta-feira o Sporting da Taça da Liga

Edinho converte com sucesso uma grande penalidade

Passe longo para Bas Dost, que amortece de cabeça para Elias, com o médio brasileiro a dominar no peito e a rematar colocado na área perante a saída dos postes de Varela. Restabelecida a igualdade no Bonfim

Canto na esquerda batido por Nuno Pinto, Venâncio cabeceia na área ao poste, e na recarga, só tem de encostar para o fundo das redes. Está inaugurado o marcador no Bonfim.