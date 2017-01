Gelson quer 1,5 milhões de euros limpos para renovar

Pub

Jogador aufere apenas 120 mil euros por ano e já recusou um milhão do clube. Cláusula de rescisão entre os 80 e os cem

Gelson Martins quer ser compensado consoante a importância que tem na equipa e por isso pede 1,5 milhões de euros limpos para renovar com o Sporting, apurou o DN. Com contrato até 2021 e um ordenado atual de 120 mil euros limpos por ano, o jovem extremo de 21 anos pretende uma melhoria salarial, mas não pelos valores propostos pelos leões, cuja última oferta ronda o milhão de euros limpos por época.

O filme da renovação já dura há meses e pode ainda arrastar-se por mais algum tempo, até clube e jogador chegarem a acordo para prolongar o vínculo até 2022. O Sporting começou por duplicar o salário atual e oferecer 225 mil euros por ano, passando depois para 650 mil e finalmente o milhão de euros. Ofertas recusadas pelo internacional português, que insiste em receber 1,5 milhões, um valor que o fará sair da lista dos mais mal pagos do plantel para entrar na lista dos mais bem pagos.

A futura cláusula de rescisão, atualmente nos 60 milhões de euros, também ainda não é consensual. O clube quer fazer de Gelson o atleta mais blindado em Portugal e aumentar a cláusula para os cem milhões de euros. No entanto, o jogador considera o valor demasiado elevado e sugere uma cláusula de rescisão de 80 milhões, admitindo chegar aos 85.

Tudo depende da vontade do Sporting em reconhecer a mais--valia de Gelson e segurar a pérola, que se tem valido de uma potencial oferta do Real Madrid para negociar em alta com os leões, segundo soube o DN.

Os leões estão reticentes em aceitar o brutal aumento de ordenado do jogador. O Sporting continua a defender que Gelson tem contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões, e que é do interesse do jogador renovar o quanto antes para deixar de receber tão pouco, quando tem dado tanto à equipa.

Já renovou duas vezes

Gelson Martins já viu o contrato renovado duas vezes durante o mandato de Bruno de Carvalho. Em março de 2014, então com apenas 18 anos, o extremo assinou o seu primeiro vínculo profissional com os leões, até junho de 2019 e blindado com uma cláusula de 45 milhões de euros. Depois, em abril de 2015 prolongou a ligação ao clube por mais dois anos (até 2021), subindo a cláusula para 60 milhões. Na altura, já se havia estreado na equipa principal do Sporting, pela mão do então técnico Marco Silva, sendo utilizado em apenas dois jogos na Taça da Liga.

A época de 2015-16, já sob o co- mando de Jesus, foi a de afirmação do extremo (48 jogos) e neste ano mostrou-se à Europa. As exibições na Champions, principalmente a do Santiago Bernabéu, levou à cobiça de grandes clubes como o Real Madrid e o Barcelona, e pediam a renovação daquele que é o mais promissor leão da atualidade e também o mais mal pago.

Mas a terceira renovação está mais difícil de fechar do que as outras duas. A diferença de valores é substancial e o aumento da cláusula de rescisão também não é consensual. Quanto a Gelson, diz só pensar no Sporting, segundo revelou na entrevista publicada pelo DN no dia 1: "Não olho muito a isso, mas é sempre um orgulho ver o meu nome associado a grandes clubes e ver o meu trabalho reconhecido. Estou focado no Sporting e é aqui que eu quero continuar. Tenho contrato até 2021. Só penso no Sporting."