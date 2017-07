Gelson garante que leões vão estar prontos para o início da Liga

Pub

O futebolista do Sporting Gelson Martins afirmou que a equipa está a trabalhar para estar pronta para o arranque do campeonato, garantindo que os jogadores vão dar o máximo pelo clube.

"Estamos numa fase que é para a equipa estar mais entrosada, mas queremos mostrar que vamos estar preparados para dia 6, que é o que conta", disse o jogador em declarações à Sporting TV.

No dia 6 de agosto o Sporting vai disputar a primeira jornada do campeonato, com a deslocação ao terreno do desportivo das Aves, mas antes, já no sábado, vai receber a Fiorentina para mais um jogo de preparação.

"É mais um treino e temos que dar sempre o melhor, nós damos sempre o melhor nos treinos e nos jogos", salientou o internacional português, sobre o encontro com a equipa italiana, em que vai estar em disputa o Troféu Cinco Violinos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Gelson Martins garante que a equipa está empenhada e vai dar tudo ao serviço do clube.

"A equipa toda quer mostrar serviço, pelos pelos adeptos, pelos dirigentes e pelo treinador. Estamos preparados para dar o nosso máximo", concluiu.