Gelson Dala estreia-se nos convocados do Sporting

O avançado angolano que se tem destacado na equipa B do Sporting, foi chamado às opções na equipa principal, que visita o Feirense, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga

Gelson Dala tem 12 golos na formação secundária do Sporting, na II Liga, depois de ter sido contratado aos angolanos do 1.º de Agosto, e estreia-se agora, a duas jornadas no final, nas opções de Jorge Jesus.

De regresso aos convocados, em relação aos escolhidos para o jogo da última jornada com o Belenenses (derrota por 3-1), estão Gelson Martins e Podence, após cumprirem castigo, em detrimento de Luc Castaignos e Joel Campbell.

O Sporting, terceiro classificado, visita o Feirense, oitavo, em jogo que terá início às 20:30, com arbitragem de Vasco Santos, da associação do Porto.

Lista de 20 futebolistas convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício e Beto.

- Defesas: Marvin, Coates, Paulo Oliveira, Rúben Semedo, Esgaio, Schelotto e Jefferson.

- Médios: Francisco Geraldes, Bruno César, Adrien, Matheus Pereira, Bryan Ruiz, William Carvalho, Palhinha, Gelson Martins e Podence.

- Avançados: Gelson Dala e Bas Dost.