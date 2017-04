Pub

Treinador leonino saúda regresso de Adrien e acredita que Bas Dost vai lutar até ao final pela Bola de Ouro europeia

Jorge Jesus ficou satisfeito com a vitória e exibição do Sporting diante do Boavista (4-0). "Há muito tempo que não tinha a alegria de dizer que ganhámos com nota artística. Nos outros jogos vencemos, mas com qualidade repartida", começou por referir, na zona de entrevistas rápidas.

O treinador leonino elogiou o apoio dos adeptos. "Eles merecem, estiveram 42 mil pessoas no estádio, proporcionando um ambiente bonito e mostrando grande paixão para com a equipa, é assim que se constroem as equipas fortes", sublinhou.

"Fomos uma equipa muito pressionante e agressiva no bom sentido em termos defensivos", acrescentou, realçando que Adrien "jogou meia hora e teve uma intensidade boa, após mês e meio sem alinhar".

Jesus acredita que Bas Dost pode mesmo sagrar-se o melhor marcador dos campeonatos europeus. "Vai estar na luta com o Messi e com o ponta de lança do Bayern Munique", antevê. Jorge Jesus estava certamente a referir-se a Aubameyang, avançado do Borussia Dortmund.