'Gabigol' pode chegar por empréstimo quase sem custos

Segundo o diário italiano Gazzetta dello Sport e o português O Jogo,o Sporting já garantiu junto do Inter de Milão o empréstimo do avançado brasileiro Gabriel Barbosa (conhecido como 'Gabigol'), tendo apenas de lhe pagar casa e carro.

Gabriel Barbosa deverá chegar segunda-feira a Lisboa para realizar exames médicos e assinar um contrato válido por uma temporada com o Sporting, cedido por empréstimo do Inter de Milão. A informação é avançada este domingo pelo diário desportivo transalpino Gazzetta dello Sport e pelo português O Jogo, que garantem tratar-se de uma cedência quase sem custos para o emblema leonino.

Com os encargos salariais a manterem-se a cargo do Inter, o Sporting ficará apenas com a responsabilidade de dar casa e carro ao avançado brasileiro, de 20 anos. 'Gabigol' é visto como uma das maiores promessas do futebol brasileiro mas não conseguiu confirmar as expectativas que levaram o Inter a pagar 30 millhões de euros, no ano passado, pela sua contratação ao Santos (Brasil). Agora, procurá ganhar rodagem no futebol europeu, antes de voltar ao emblema nerazurri, com o qual tem contrato até 2021.