O médio teve tudo acertado com o Desp. Chaves, mas afinal ruma a Vila do Conde

O Sporting acertou com o Rio Ave o empréstimo de Francisco Geraldes por uma temporada.

O médio de 22 anos não fazia parte dos planos do treinador Jorge Jesus e tinha tudo acertado com o Desp. Chaves para uma cedência, mas os leões mudaram de planos e chegaram a acordo com os vilacondenses.