Filho de Bebeto vai ser reforço leonino

O ainda médio do Estoril Matheus Oliveira será, segundo o jornal O Jogo, reforço dos verdes e brancos para as próximas cinco temporadas

Matheus Oliveira, médio esquerdino do Estoril, vai, segundo o jornal desportivo O Jogo, ser reforço do Sporting para as próximas cinco épocas.



O futebolista, que na última semana foi dado como estando muito perto do Benfica, deve, ainda segundo o mesmo jornal, fazer exames médicos esta segunda-feira.



O futebolista, filho do antigo internacional brasileiro Bebeto, tem 22 anos e notabiliza-se pelo seu forte pé esquerdo e especial apetência na marcação de lances de bola parada. Este ano já foi utilizado em 32 ocasiões.



Fica por esclarecer quanto o Sporting vai desembolsar mas o jornal O Jogo adianta uma verba a rondar os dois milhões de euros, ficando o Estoril com uma pequena percantagem..