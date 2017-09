FIFA terá rejeitado inscrição de Adrien no Leicester

Pub

Federação inglesa foi a primeira a ser notificada da decisão da entidade que superintende o futebol mundial. Médio vai ficar quatro meses sem jogar

Não é ainda oficial, mas vai ser nas próximas horas; a FIFA rejeitou a inscrição de Adrien Silva como jogador do Leicester. Relembre-se que a inscrição do futebolista foi feita depois da hora, mas como o Leicester pediu mais duas horas para finalizar o negócio e a Premier League aceitou a inscrição havia esperanças de que a FIFA seria sensível a esses argumentos.



O DN tentou contactar o Leicester, contudo o seu assessor de imprensa ainda não respondeu a qualquer contacto. O Sporting, segundo fonte do clube, não foi notificado mas também não é claro que teria de o ser, pois o que estava em causa era a inscrição de Adrien como futebolista do Leicester. Independentemente disso, o negócio entre as partes ficou consumado.