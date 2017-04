Pub

Virgolino António de Jesus, antigo futebolista do Sporting na era dos cinco violinos, faleceu esta madrugada numa casa de repouso onde vivia há uns anos em Caneças. Tinha 92 anos

Morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 92 anos, Virgolino António de Jesus, antigo futebolista do Sporting e pai de Jorge Jesus, atual treinador da equipa de futebol principal do clube leonino.

Virgolino de Jesus, que realizou apenas 10 encontros oficiais pelos leões, de 1943 a 1946, sagrou-se campeão nacional pelo clube de Alvalade e tinha uma relação muito próxima com o filho. Inclusivamente, na sua apresentação como treinador do Sporting, Jorge Jesus ficou bastante emocionado, tendo de desviar o olhar, quando no ecrã gigante surgiu um vídeo com imagens do seu pai, que o tornou sócio do Sporting quando celebrou 13 anos.





Refira-se que Virgolino Jesus, para além do Sporting, jogou ainda no Vitória de Setúbal e no Sport Linda-a-Velha, tendo juntado o futebol ao seu emprego numa empresa de cabos elétricos, onde Jorge Jesus trabalhou como aprendiz de soldador.

