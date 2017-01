"Eu e Jesus estamos unidos por uma grandíssima amizade"

Pub

Bruno de Carvalho falou ao DN de um futuro com o atual treinador e acusa Pedro Madeira Rodrigues de não estar preparado

Com uma dezena de derrotas em 30 jogos oficiais realizados nesta época e afastado de todas as competições a eliminar, muito se tem falado da possibilidade de Jorge Jesus não cumprir o contrato que o liga ao Sporting até junho de 2019. Ontem em conferência de imprensa de antevisão do encontro desta tarde com o Marítimo, o técnico garantiu que "nunca quebrou nem vai quebrar qualquer projeto" (ver peça ao lado). A mesma opinião é partilhada por Bruno de Carvalho, que, horas antes, em conversa exclusiva com o DN, falou das conclusões que se podem tirar do facto de Jesus integrar a sua comissão de honra de (re)candidatura às eleições de 4 de março.

"Pode-se concluir que, ao contrário do que muita gente diz, nós não só acreditamos no projeto um do outro piamente como comungamos precisamente dos mesmos objetivos de exigência e vontade de ganhar. E temos a unir-nos uma grandíssima amizade, ao contrário do que toda a gente fala. Estas são as três conclusões que podem tirar", referiu ao DN o líder leonino, que minutos antes tinha concedido uma entrevista à TSF, rádio que pertence ao mesmo grupo do DN.

Aliás, o líder verde e branco acabou por reiterar a sua vontade de manter Jesus quando veio à baila a possível saída do uruguaio Coates para o rival Benfica. Foi perguntado a Bruno de Carvalho se contava ter, caso fosse reeleito, o defesa em Alvalade na próxima temporada. "Se ganhar as eleições nós iremos ter a equipa que está planeada entre mim e Jorge Jesus", referiu, voltando a acentuar o desejo de contar com o atual treinador. No entanto, Bruno de Carvalho, que tinha dito à TSF que o caso Coates seria "resolvido", já não transmite a mesma certeza. O Sporting tem de exercer, até final da época, junto do Sunderland, uma opção de compra de cinco milhões de euros, mas de nada valerá depositar o dinheiro se Coates não estiver de acordo em seguir de leão ao peito...

Críticas às movimentações

Até ao momento, há dois candidatos assumidos às eleições de 4 de março; Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues. O DN convidou o atual líder a revelar se esperava mais concorrência. E o candidato espera que tal não aconteça à custa dos desaires do Sporting: "Já disse que quantos mais candidatos melhor, mas deviam vir de projetos, de ideias, de pessoas que tivessem conhecimento, know--how, perfil. Não de derrotas. Neste momento vejo muitas movimentações neste sentido "se o Sporting perder então aparecemos". Acho isso lamentável para um clube como o Sporting."

Pedro Madeira Rodrigues tem como dois dos pontos-chave do seu programa eleitoral a recompra da Academia e uma forte aposta na formação, o que no seu entender não se está a verificar. Bruno de Carvalho, confrontado pelo DN com estas acusações, não perde a oportunidade de apontar o dedo ao outro candidato, relembrando o momento em que Pedro Madeira Rodrigues decidiu ir a votos.

"Temos nove jogadores da formação no plantel, coisa que provavelmente a pessoa não se deu conta, visto que só se lembrou de ser candidato após uma derrota do Benfica. A Academia, e isto não é do meu tempo, fez-se em sistema de leasing. Em 2010, com alguma polémica à mistura, a Academia passa do clube para a SAD. Com esta operação contraem-se dois empréstimos sobre a Academia. Na soma entre o leasing e os dois empréstimos dava quase 14 milhões. O que esta direção fez e deu muito trabalho - porque quando se utilizam chavões de que a reestruturação estava feita, eu demorei um ano a negociar a reestruturação - foi pegar no leasing e nos empréstimos e reestruturámos num só com uma taxa muito mais agradável e em 15 anos pagámos 200 mil euros para ficarmos com a Academia", referiu.

"As pessoas não estão minimamente preparadas para o Sporting, não conhecem a realidade. Candidatos venham 20, mas, no mínimo, saibam o que é o Sporting e, sobretudo, o que se passou e o que se passa. Dizer a barbaridade de que vendemos a Academia ou que não apostamos na formação é não saber nada sobre o que é a realidade do Sporting. Quando se diz que estamos a ser despesistas por termos as equipas mais caras do hóquei e do andebol é não ter respeito nenhum pelo Sporting. Desde que cheguei fiz este investimento todo mas tive sempre lucro. E lucro de milhões. Não manipulamos, sabemos gerir, diz a UEFA e o relatório e contas do clube. E temos os melhores plantéis de sempre", concluiu.