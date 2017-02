Pub

Treinador dos leões orgulhoso pelo comportamento da equipa em Moreira de Cónegos

O Sporting venceu o Moreirense após uma reviravolta em Moreira de Cónegos e Jorge Jesus não se coibiu de elogiar a sua equipa, considerando que a mesma está a voltar a jogar como ele gosta.

"Foi um jogo complicado, mas um belo jogo. Vencemos e considero que com toda a justiça. O Moreirense deu uma boa resposta, esteve por vezes por cima do jogo, mas encontrámos sempre soluções. Já tínhamos feito um bom jogo com o Paços de Ferreira, estivemos muito bem no Dragão e hoje voltámos a fazer uma grande partida. Estamos a voltar ao Sporting que eu gosto", referiu o treinador leonino.

Por sua vez Augusto Inácio, treinador do Moreirense, lamentou-se pelo resultado, mas elogiou também os seus jogadores. "Acima de tudo salientar o grande jogo que se viu hoje aqui. Estivemos duas vezes na frente do marcador, mas defrontávamos uma grande equipa. Jogámos muitas vezes com dois jogadores na frente, sem medos, mas acabámos por perder porque do outro lado estava uma grande equipa", disse o técnico.