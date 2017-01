Elias no Atlético Mineiro rende 2,5 milhões

Pub

Valor pode ainda subir um milhão de euros, por objetivos. Sporting ficou com 30% do passe

O Sporting oficializou esta sexta-feira a saída do médio brasileiro Elias para o Atlético Mineiro, revelando que a transferência foi acordada por um valor de 2,5 milhões de euros relativos a 70% do passe.

O jogador, que tinha regressado a Alvalade no último dia do mercado do verão passado, pode ainda render mais um milhão de euros, relativos a objetivos não divulgados. Os leões mantêm 30% do passe do médio de 31 anos.