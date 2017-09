"Eles estão a mentir", diz dono do West Ham sobre caso William

Pub

David Sullivan afirmou que o Sporting "não pode admitir publicamente que estava preparado para vender William"

David Sullivan, um dos proprietários do West Ham, respondeu às acusações do Sporting e do seu diretor de comunicação Nuno Saraiva, que acusou aquele responsável de mentir quando garantiu que teriam feito uma proposta para a contratação de William Carvalho.

"Estão a mentir. Mas eles não podem admitir publicamente que estavam preparados para vender William Carvalho. A nossa proposta foi submetida através do agente do jogador e dos nossos negociadores em Portugal. Também fizemos a proposta por escrito", disse Sullivan, em declarações ao blog de apoio ao clube, Claret & Hugh.