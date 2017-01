Pub

Jorge Jesus manteve as mesmas escolhas do empate em casa do Marítimo, exceção à troca de Douglas por Coates

O defesa central brasileiro Douglas regressou à convocatória do Sporting, para a receção de hoje ao Paços de Ferreira, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na lista hoje divulgada pelos 'leões', Douglas entra para o lugar do castigado Coates, enquanto Azbe Jug, terceiro guarda-redes, sai da lista, por opção.

De resto, o treinador Jorge Jesus manteve as mesmas escolhas do empate em casa do Marítimo (2-2), na última ronda.

O Sporting, quarto classificado, recebe hoje, às 20:30, o Paços de Ferreira, 15.º, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício, Beto.

- Defesas: Ricardo Esgaio, Paulo Oliveira, Douglas, Rúben Semedo, Marvin e Schelotto.

- Médios: William Carvalho, João Palhinha, Adrien Silva, Matheus Pereira, Bruno César e Bryan Ruiz

- Avançados: Gelson Martins, Joel Campbell, Alan Ruiz, Bas Dost e Castaignos.

