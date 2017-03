Pub

A 8 de maio de 1906 reuniu-se a primeira Assembleia Geral do recém criado Sporting Clube de Portugal, onde o então Visconde de Alvalade - José Alfredo Holtreman Roquette, mais conhecido por José Alvalade, que deu nome ao estádio - foi eleito presidente. Nessa reunião magna foram estabelecidas as primeiras normas clubísticas, sob o lema - Esforço, dedicação, devoção e glória - e proferido um desejo em ata: "Queremos um clube tão grande como os maiores da Europa."

De lá para cá o clube teve altos e baixos e construiu um palmarés que fez do clube um dos três grandes de Portugal. Hoje, com mais de 150 000 mil sócios e mais de 3, 5 milhões de simpatizantes, o Sporting vai a votos, este sábado, para escolher o 43.º presidente ou reconduzir o 42.º líder eleito, nos 110 anos da sua história. O universo leonino terá de escolher um dos dois para liderar os destinos do clube nos próximos quatro anos. Bruno de Carvalho (lista B) quer ser reeleito e terá Pedro Madeira Rodrigues (lista A) como opositor. E ainda a lista C ao Conselho Leonino liderada por Gonçalo Nascimento Rodrigues.

O clube foi declarado instituição de utilidade pública, através do Decreto n.º 43153, de 6 de setembro de 1960, pelo seu contributo em prol do desporto, "sendo vedadas, na sua atividade e nas suas instalações, manifestações de natureza político-partidária e de proselitismo político". Com sede em Lisboa no Estádio José Alvalade, assumiu uma dimensão global, se olhamos para os 274 Núcleos, 124 Filiais e 23 Delegações espalhados pelos cinco continente.

Mais de um século de existência, no Museu Mundo Sporting encontram-se em exposição mais de duas mil taças e troféus de 50 modalidades desportivas (38+12 de desporto adaptado), que refletem a riqueza do percurso do clube, com objetos históricos desde 1902 até à atualidade. As equipas e atletas do Sporting ganharam três medalhas de ouro olímpicas, seis de prata e uma de bronze. Uma delas, histórica por ser a primeira de ouro para Portugal, logo também a primeira dos leões: Carlos Lopes nos Jogos Olímpicos Los Angeles 1984.

Apesar do ecletismo ser bandeira do clube, o Sporting é conhecido sobretudo pela sua equipa de futebol. E, embora esteja sem festejar desde 2002, foi campeão nacional por dezoito vezes - clube quer acumular quatro vitórias no Campeonato de Portugal. A que se juntam mais dezasseis Taças de Portugal, dezanove Campeonatos de Lisboa, e oito títulos da Supertaça Cândido de Oliveira (total de 65 títulos nacionais até à época de 2015-16).

Um recheado currículo nacional que ainda suspira pelo único triunfo europeu, a Taças das Taças 1963-64. Mais de 40 anos depois da conquista do troféu os leões estiveram perto de nova glória europeia, mas foram derrotados pelo CSKA Moscovo na final da Taça UEFA 2004-05. Ocupa atualmente a 52ª posição do ranking de clubes da UEFA e o 45º lugar no ranking IFHS.

No entanto a Academia leonina pode orgulhar-se de ser a única a nível mundial que formou dois Bola de Ouro: Luís Figo e Cristiano Ronaldo.