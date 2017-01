Pub

Diretor geral leonino insurgiu-se contra as conclusões do Conselho e Arbitragem a propósito do dérbi entre os velhos rivais de Lisboa. E agora diz-se expectante sobre aquilo que a UEFA vai dizer

Octávio Machado, diretor geral do futebol profissional do Sporting, reagiu esta quinta-feira às conclusões do Conselho de Arbitragem, que deu razão a Jorge Sousa nos lances mais melindrosos do último Benfica-Sporting, no qual os leões reclamaram duas grandes penalidades.

"As coisas são tão evidentes, e foram tão visíveis, todos os portugueses viram o que efetivamente se passou que me faz lembrar aquele que ia a marchar com o passe trocado, mas os outros é que iam mal, ou andar em contramão e não admitir. Dizer que o lance do Pizzi foi involuntário e acidental é qualquer coisa de muito caricato... e o segundo lance [ndr. referindo-se ao suposto braço de Nélson Semedo] dizer que é de difícil decisão, vem demonstrar o estado dos observadores em Portugal. Estamos todos estupefactos", disse Octávio Machado à televisão do clube leonino.

Em declarações à TSF, foi ainda mais longe nas críticas: "As pessoas que viram estes lances estão espantadas com esta análise da Comissão Técnica liderada por João Ferreira e ilustra bem o estado a que chegaram os observadores dos árbitros. Temos uma grande expectativa sobre o que a UEFA dirá e se, como esperamos, for dada razão ao Sporting, iremos tirar todas as consequências desta avaliação do Conselho de Arbitragem", complementou.