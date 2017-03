Discurso a apelar a consensos na tomada de posse

Pub

Bruno de Carvalho discursou durante 16 minutos perante uma vasta plateia. Quer agregar quem votou na outra lista, manteve a promessa de ser campeão pelo menos duas vezes e apelou ao entendimento com a FPF

Bruno de Carvalho e os respetivos órgãos sociais do Sporting eleitos até 2021 tomaram posse nesta quarta-feira.



Perante os olhares do vice-presidente da FPF Hermínio Loureiro - que é assumidamente sportinguista - e de Pedro Proença, presidente da Liga de clubes, o presidente leonino teve um discurso com algumas ideias fortes. A primeira das quais passa por ser campeão nacional de futebol. "Este mandato que se inicia é muito mais exigente. Os sócios disseram que confiam nesta equipa, neste presidente mas a retribuição que exigem é serem felizes. Por isso a conquista de títulos é uma obrigatoriedade e não apenas uma só vez nos próximos quatro anos", sustentou.

A primeira vez que surgiram as palmas foi quando o presidente do clube de Alvalade garantiu que o Sporting vai manter-se "intransigente no plano político e institucional e pela verdade e transparência no desporto e no futebol em particular".

Com um discurso a tender para o consenso e/ou para o entendimento, Bruno de Carvalho apelou ao entendimento com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). "Realço aquela que penso ser a primeira etapa do mais que justo reconhecimento do maior goleador de todos os tempos do futebol mundial, Fernando Peyroteo. Espero que a lona gigante com a imagem de Peyroteo na sede da FPF, tenha sido o arranque para o processo de consagração oficial de Fernando Peyroteo como o maior goleador da história do futebol. Espero que também tenha sido o primeiro passo num diferendo que transforma campeões em perdedores e guinda perdedores a campeões. Para que fique claro fomos 22 vezes campeões e não 18."

A finalizar, mais uma atitude a visar a união, agora da família sportinguista. "É meu compromisso que tudo farei para agregar os 9% de sócios que votaram livremente na outra lista. Sou o presidente de todos os sportinguistas e todos são válidos e indispensáveis"