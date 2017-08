Pub

Nuno Saraiva mostrou uma fatura alegadamente passada pelos encarnados aos No Name Boys

O diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, afirmou esta quinta-feira à noite que tem provas do apoio do Benfica a claques de futebol.

Durante a emissão do programa Verde e Branco, da Sporting TV, este responsável mostrou um documento que afirmou tratar-se de uma fatura passada pelo Benfica a um elemento dos No Name Boys, para um bilhete de época no Estádio da Luz, na qual consta explicitamente o nome da claque.

O documento apresentado por Nuno Saraiva no programa de televisão | Sporting TV Facebook

Nuno Saraiva afirmou ainda que o Sporting fará chegar este documento "às autoridades policiais, bem como também ao Instituto Português da Juventude, para que fique no seu acervo de prova documental da existência desta ilegalidade permanente que o Benfica tem vivido de apoio Às suas claques ilegais".

"Iterrogamonos sobre o que faltará para que haja medias exemplares que punam este tipo de comportamento", disse ainda o diretor de comunicação do Sporting.