"Desportivamente é um jogo de vida ou de morte para o Sporting"

Técnico acredita que vitória é fundamental para continuar a sonhar com título

O Sporting entra para o clássico com uma diferença de seis pontos para o FC Porto, segundo classificado, e sete para o líder Benfica. Jorge Jesus lançou esta sexta-feira o embate de sábado com os dragões, na cidade Invicta, e não esconde que este embate é de grande importância para as aspirações dos verde e brancos no que resta do campeonato.

"Desportivamente, é um jogo de vida ou de morte. As equipas têm momentos de oscilação ao longo da época e, por vezes, quem joga de baixo para cima em recuperação pode conseguir galvanizar-se com uma vitória destas. Temos dois adversários muito fortes e temos de vencer porque não dependemos de nós. No entanto, pensamos que temos todas as possibilidades de vencer no Dragão e com isso ficamos mais perto", disse o treinador, confirmando que Palhinha ocupará o lugar do castigado William Carvalho.

"O Palhinha já nos deu boas indicações no jogo da Madeira. É assim que se vai crescendo e se tivermos que dar um passo atrás para darmos dois em frente, isso é que é importante. Acredito muito naquilo que ele faz até porque é ele que vai jogar", disse o treinador, manifestando também confiança no trabalho do árbitro Hugo Miguel.

"Tenho máxima confiança em todos os árbitros. Mas isto é antes do jogo. Depois estão sujeitos aos comentários que posso fazer. Se eu, como treinador, escolho o meu onze, se o Nuno escolhe o dele, o Conselho de Arbitragem também toda a legitimidade para escolher a sua equipa de arbitragem", referiu.

Jorge Jesus comentou também as recentes renovações de Gelson Martins e Coates, manifestando satisfação por poder continuar a contar com ambos. "São dois jogadores que têm sido fundamentais. O Coates era um jogador emprestado, neste momento parece que já não. O Gelson já não é assim, por isso nunca tive medo de o perder. Esta decisão do presidente de dar maior estabilidade foi muito importante, porque é a pensar no futuro. Com estes elementos acreditamos que o futuro vai ser risonho", salientou.