Os dois candidatos à presidência do Sporting, nas eleições de dia 4 de março, estiveram frente na Sporting TV durante mais de duas horas...

No único frente-a-frente entre Pedro Madeira Rodrigues (Lista A) e Bruno de Carvalho (Lista B) antes das eleições de dia 4 de março, os dois candidatos à presidência do Sporting explicaram os seus projetos, esta quinta-feira, na Sporting TV. Um debate que ficou marcado pelas críticas do candidato da lista A ao projeto atual do futebol leonino e a Jorge Jesus em particular.

Após a apresentação das listas, Madeira Rodrigues acusou o presidente do Sporting de show-off. "Sabe o que diria Bruno de Carvalho sobre o seu mandato em 2013? Que seria um fracasso. Agora diz que foi um sucesso. Se eu não for campeão nos próximos quatro anos, nem me recandidato", afirmou o candidato da lista A, confiante no afastamento por vontade própria de Jorge Jesus, caso ele vença as eleições: "Se não se afastar, a saída de Jorge Jesus vai ser limpinha, limpinha, isso garanto."

Já Bruno de Carvalho recorreu a "factos" e "números" para defender a saúde financeiro do Sporting: "Compra e venda de jogadores da equipa A e B: No site, está tudo explicado. Tenho aqui todas as épocas de transferências, todas as compras e vendas. Entre a equipa A e B, há um saldo positivo de 82 milhões de euros. Isso é o que me interessa. A média está ótima. Queremos ainda melhor."

E acusou o adversário de criar confusão nos jogadores com as notícias do novo treinador: "O balneário tem reagido de forma péssima. Dizer que vai apresentar o treinador após o jogo do Sporting é o quê? Isto é para desestabilizar. É uma campanha sem interesse nenhum..."

Veja o que foi dito tema a tema...