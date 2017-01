Da goleada à vista à tremideira até rebentar o "trovão laranja"

Pub

Paços esteve a perder por três mas reduziu para a diferença mínima, antes de Bas Dost dar o golpe final. Sporting venceu mas tremeu e perdeu William para o clássico.

Uma primeira parte em que foi eficaz não evitou que o Sporting passasse por mais uma noite de aflição, acabando ainda assim por bater o Paços de Ferreira por 4-2, o que lhe permite assumir, à condição, o terceiro lugar da Liga e manter os seis pontos de atraso para o FC Porto antes da visita ao Dragão - onde não contará com William Carvalho, que completou ontem uma série de cinco amarelos. Frente a um adversário que não vencia há sete jogos mas que se apresentou atrevido, o Sporting permitiu que os castores recuperassem para 3-2, valendo então Bas Dost para acabar com a tremideira que se apoderara da equipa e adeptos.

Com Coates castigado, Jorge Jesus lançou um onze com Paulo Oliveira e Ruben Semedo na zona central da defesa, onde Schelotto e Bruno César continuaram nas laterais, jogando Bryan Ruiz na esquerda, com o seu homónimo no apoio a Bas Dost. Do outro lado, Vasco Seabra escalou a equipa num 4x4x1x1, estando Pedrinho atrás de Welthon lá na frente, procurando sair sempre em apoio e rapidamente, sobretudo pelo flanco esquerdo na esperança de aproveitar a menor rapidez do lateral brasileiro leonino.

Desta vez, o Sporting conseguiu chegar cedo ao golo, na sequência de um penálti a castigar um empurrão de Pedro Monteiro a Adrien quando Bryan Ruiz, bem desmarcado por Alan, centrou para a área. Desta vez Adrien não perdoou, enganando Defendi e assinando o seu segundo golo na Liga.

Ainda assim, o Paços, que acabou o jogo com mais cantos e remates que a equipa da casa, não se rendeu aí. Continuou a ter muita bola e a complicar a vida ao Sporting, com dificuldades a sair em posse, sobretudo porque William continuou a falhar em demasia na distribuição. Algumas transições rápidas nas quais onde, para não variar, falhava sempre o último passe foi o que o Sporting arranjou até chegar ao segundo golo, que caiu do céu. Muito bem Alan Ruiz - o argentino começa a finalmente a aparecer, embora não dure mais de uma hora - a desmarcar Schelotto, que só teve de oferecer a bola ao isolado Bas Dost para este a empurrar para a baliza.

Puro engano

O golpe foi duro para o Paços, que logo a seguir consentiu o terceiro: William finalmente acertou o passe para Gelson que fez um chapéu a Defendi e marcou sem dificuldade, celebrando da melhor forma a renovação do contrato com os leões. Ainda antes do intervalo, o médio leonino, que já escapara uma vez ao amarelo, pisou Marco Baixinho (que arrancara do seu meio-campo) e foi admoestado - a decisão de Fábio Veríssimo, que evidenciou um critério disciplinar incompreensível ao longo do jogo, pareceu desta feita acertada.

Quem pensou que o jogo estava resolvido enganou-se. Marcando logo a abrir a segunda parte, num centro de Christian que Welthon, um bom avançado, desviou pelo meio das pernas de Patrício, os castores ganharam ânimo. Mantiveram o Sporting longe da sua baliza e foram ameaçando a de Rui Patrício (tornou-se ontem o quinto jogador leonino com mais partidas na Liga, 279), que evitou o 3-2 aos 58" quando o número 7 pacense lhe surgiu isolado. Evitou dessa vez (e ainda contabilizou mais duas boas defesas) mas não aos 76": segundo canto consecutivo, desvio ao primeiro poste e Welthon a marcar de cabeça.

Tremeu Alvalade, até porque o Sporting não criara uma única oportunidade de golo no segundo tempo, e foi preciso Bas Dost, qual trovão laranja, acabar com a resistência pacense, marcando de cabeça também depois de um canto - foi o seu quinto bis de leão ao peito. O regresso leonino às vitórias estava consumado mas a forma como a equipa oscila e se mostra incapaz de controlar os jogos mesmo estando a ganhar não augura nada de bom para o futuro.