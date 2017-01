Crise desportiva deixa sete jogadores na porta de saída

Pub

Bruno de Carvalho quer emagrecer o plantel e aponta aos reforços que não renderam, como Meli que já deixou Lisboa para reforçar o Racing Avellaneda

Um contexto de crise profunda de resultados desportivos, que se agravou com a eliminação em Chaves da Taça de Portugal, deixa em risco, segundo apurou o DN, sete futebolistas do atual plantel leonino e é praticamente certo de que Jorge Jesus não terá reforços nesta reabertura do mercado a menos que surja um negócio de ocasião.

Vamos por partes. O Sporting está obrigado a fazer dinheiro até final do mês visto que gastou 27 milhões de euros em contratações para esta época e aumentou, e muito, a sua massa salarial. Esta "época ao nível do futebol tem sido uma desilusão", como admitiu o presidente leonino, Bruno de Carvalho, poucas horas depois do jogo de Trás-os-Montes que acabou por reduzir o Sporting ao campeonato.

E nesse sentido Bruno de Carvalho anunciou "o emagrecimento do plantel" sendo fácil ligar essa redução de atletas aos "reforços que não resultaram", como se referiu o líder dos verdes e brancos aos jogadores que chegaram esta época.

Nesses futebolistas que não conseguiram mostrar-se, até ver, o Sporting pagou por baixo quase oito milhões de euros além dos ordenados. É de realçar que nos primeiros três meses da temporada a SAD leonina gastou 15 milhões de euros em custos com pessoal o que dá uma despesa de cinco milhões/mês em remunerações. Se ninguém saísse até final do mês, o Sporting gastaria em vencimentos uma verba próxima dos 60 milhões/ano por comparação com os 49 milhões da época passada.

O plantel do Sporting conta com 27 elementos mas a redução começou ontem com Meli a vincular-se ao Racing Avellaneda da Argentina. André, se estiver operacional depois da lesão contraída em Chaves, tem o Sport Recife muito interessado em pagar o mesmo valor que o Sporting despendeu na sua contratação. Elias, que foi adquirido com Adrien perto da saída, tem o Atlético Mineiro a desejar o seu concurso mas o Sporting pretende seis milhões de euros, o mesmo montante pedido por Zeegelaar que, misteriosamente, desapareceu das opções de Jesus pouco tempo depois de ter sido chamado à seleção holandesa. Contudo, o DN sabe que o ex-Rio Ave é um dos futebolistas cuja saída é quase garantida.

E ainda há Douglas, Petrovic e o emprestado Markovic, que chegou a Alvalade, ao contrário do que se possa ter pensado, por iniciativa de Bruno de Carvalho que quis dar uma prenda a Jesus no fecho do mercado. Refira-se que o presidente do Sporting augurou nos primeiros dias do ano que ia "explodir" na segunda metade da temporada.

Para Bruno de Carvalho, o referido emagrecimento do plantel "vai fortalecer o grupo"não se coibindo de deixar uma frase que pode ser entendida como um recado a jogadores e treinador: "Precisamos dos melhores focados, e determinar, mais uma vez, a linha da exigência extrema que existe neste clube."

Estrutura alterada

A estrutura do futebol do Sporting vai sofrer alterações, provavelmente depois das eleições de 4 de março - isto no caso de Bruno de Carvalho ser reconduzido.

Octávio Machado deve mudar de funções e deixar de estar tão presente junto da equipa de futebol profissional, mas este é um dossiê a ser gerido com alguma delicadeza, pois o ex-treinador é um dos homens de confiança de Jorge Jesus - André Geraldes, responsável pelo gabinete de apoio ao futebol profissional, deve ocupar o lugar de Octávio.

Também o scouting, área que Bruno de Carvalho quer profissionalizar para não estar tão dependente das escolhas diretas dos treinadores, deve passar por uma restruturação profunda.