O clube paulista, que detém 30% dos direitos económicos, está hesitante em assinar um documento que é absolutamente vital para o Sport Recife inscrever o avançado

A saída de André do Sporting para o Sport Recife ainda não está consumada e há um obstáculo com o qual as partes não estavam a contar.



O Cortinhians, que detém 30% dos direitos económicos do avançado, está renitente em assinar o documento que é absolutamente necessário para o Sport Recife inscrever o futebolista na Confederação Brasileira de Futebol. Na base desta hesitação estará o facto de Corinthians e Sport Recife serem adversários no Brasileirão.



Refira-se que entre o Sporting, o Sport Recife e André está tudo acordado, com os leões a receberem 1,2 milhões de euros por metade do passe que compraram em agosto por um milhão de euros.