Estão aptos a votar 43.610 sócios leoninos, 13 mil por correspondência. Sistema de voto eletrónico é complexo.

As urnas abrem às 09.00 de sábado, dia 4, e fecham às 19.00. O ato eleitoral é vigiado pela Universidade do Minho, entidade que assessora e aconselha a Mesa da Assembleia Geral do Sporting. Luís Amaral do departamento do sistema de informação explicou ao DN todo o processo.

O voto eletrónico

O voto é eletrónico, mas o sistema obriga na mesma à impressão do voto em papel, que o sócio dobra em quatro e mete numa urna. Se houver recontagem essas urnas são abertas e contados esses votos manualmente. Estão aptos a votar 43.610 sócios.

Como se processa o voto?

O sócio quando chega é credenciado, recebe um papel com um código de barras e o número de votos que tem direito, de 1 a 21. Entretanto passa para outra sala, onde um funcionário lê o código de barras e encaminha o sócio para a cabine de voto, onde o computador contabiliza e imprime o voto. Já acompanhamos eleições nacionais e autárquicas e o sistema é mais simples, aliás, costumamos dar a complexidade do sistema eleitoral do Sporting como um mau exemplo. De qualquer forma tem de ser feito como mandam os estatutos do clube e é isso que se vai fazer.

O ato eleitoral

É fechado com uma assinatura digital do presidente da Mesa da AG. Depois com uma password que só ele, Marta Soares, tem, ativa a contagem, que pode demorar uns segundos ou minutos conforme a afluência. Depois temos de contar os votos por correspondência, que só podem ser abertos depois do fecho das urnas. Foram enviados 13 mil boletins e são esperados entre 5 a 7 mil votantes. E como um sócio pode votar por correspondência e presencialmente, sendo que nesse caso prevalece o voto presencial e o outro é anulado.

Voto por correspondência

Cada um dos subscritos tem de ser aberto, um a um, para a Mesa da AG ver se o voto está admissível. Mas os quatro envelopes com os votos só se abrem depois do fecho das urnas. Esse processo vai começar às 10.00. Depois quando fecharem as urnas faz-se o cruzamento das listas para retirar os duplicados e fazer a contagem. Por isso se tudo correr bem podemos ter presidente por voltas das 22.30.

O voto pode ser adulterado?

Não. Só num cenário dantesco de pirataria, mas isso é crime.

A recontagem

É um anacronismo e não se justifica, pois o que está registado eletronicamente não é alterável ... a não ser que alguém vote e se esqueça de meter o papel na urna. Não é habitual, mas pode acontecer, por isso se imprime o voto para a eventualidade de haver uma recontagem, que é sempre manual.