Coentrão diz que "é falso" que tenha chumbado nos testes médicos

Pub

Lateral esquerdo do Sporting aproveitou lançamento do jogo frente ao Steaua a contar para a Liga dos Campeões, para dizer há um senhor que "está a pôr em causa" o seu bom nome

Fábio Coentrão aproveitou esta terça-feira uma entrevista à RTP, para lançar o jogo frente ao Steaua Bucareste a contar para a 2.ª mão do play-off da Liga dos Campeões, para desmentir as informações de que tinha chumbado nos testes médicos antes de assinar pelo Sporting.

"Há aí um senhor que não tem interesse nenhum e por isso nem vou falar no nome dele, que não merece, que anda a dizer que eu chumbei nos testes médicos... Isso não é bonito. Está a pôr em causa o meu bom nome e o do Sporting. É falso. Não pode dizer isso. É uma mentira muito grande", afirmou o lateral esquerdo de 29 anos.

"É verdade que fui operado, mas felizmente estou recuperado. Quanto à forma, pouco a pouco estou a melhorar e a chegar onde quero", acrescentou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Acerca da partida desta quarta-feira, em Bucareste, perspetivou "um jogo complicado", tendo como base o encontro de Alvalade, que terminou empatado a zero. "Jogamos contra uma boa equipa, com bons jogadores. Queremos fazer um bom jogo, alcançar o nosso objetivo que é passar a eliminatória e estou confiante de que vamos conseguir", vincou. "Temos de melhorar um pouco. O primeiro jogo não foi bem conseguido. Temos noção disso. Sabemos que podemos fazer muito mais, demonstrámos isso em Guimarães. É isso que temos de fazer amanhã, se quisermos com uma vitória. Temos de deixar a pele dentro de campo", aditou.

Sobre o estado do relvado, garantiu que "não é desculpa para nada". "Nenhum dos 22 jogadores jogou neste relvado. É igual para todos. Temos entrar com muita força e vontade, pois só assim conseguiremos passar a eliminatória", atirou.

"Quero desfrutar da Liga dos Campeões, estar na fase de grupos e, juntamente com o grupo, daremos a vida para que isso aconteça", rematou, quando questionado sobre as juras de amor ao Benfica.