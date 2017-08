Coates: "Eu, patrão? Não, não..."

Pub

Central uruguaio elogia a exibição do Sporting na estreia no campeonato e diz que aprende todos os dias.

Coates elogiou a boa exibição do Sporting na Vila das Aves, que terminou com uma vitória leonina por 2-0. "Sabíamos que ia ser difícil, até porque o primeiro jogo do campeonato é sempre complicado", começou por referir, em declarações à Sport TV.

O central uruguaio tem a alcunha de "El Patron", mas não se considera como tal na defesa do Sporting. "Patrão? Não, não... Vieram companheiros com muita experiência e aprendemos uns com os outros todos os dias. Esperamos dar uma alegria aos adeptos", referiu.