Adrien Silva rende 20 milhões fixos e mais 9,5 em variáveis

Leões comunicaram finalmente os valores da transferência do médio para o Leicester.

A SAD do Sporting comunicou esta quinta-feira à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM) os valores da transferência de Adrien Silva para o Leicester. Os leões informaram o mercado que o negócio rende para já 2o milhões de euros aos cofres leoninos. Há ainda mais um total de 9,5 milhões que estão sujeitos a variáveis.

Apesar de a transferência estar consumada, o jogador dificilmente poderá alinhar pelo clube da Premier League inglesa antes da reabertura do mercado em janeiro, já que os documentos foram enviados depois da hora do fecho das inscrições e a FIFA não aceitou a transferência. Este é um problema, contudo, que não diz respeito ao Sporting. O Leicester ainda está a estudar uma exposição para enviar para a FIFA no sentido de conseguir inscrever Adrien Silva, mas todos os indícios apontam para que tal não seja possível.

Leia o comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, em aditamento ao comunicado de 1 de Setembro de 2017, informar o mercado nos seguintes termos:

1. A cedência, a título definitivo, ao Leicester City Football Club dos direitos desportivos e económicos do jogador profissional de futebol ADRIEN SILVA, permitiu à Sociedade um encaixe global de até 29.500.000 (vinte e nove milhões e quinhentos mil euros), o qual se decompõe da forma abaixo indicada, tendo a Sociedade garantido o direito a 15% de mais valia futura:

(i) montante fixo de euro 20.000.000 (vinte milhões de euros);

(ii) montante de cerca de euro 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil euros), correspondentes à renúncia de direitos de crédito, decorrentes da intermediação na celebração do contrato de trabalho celebrado em 8 de Fevereiro de 2016, bem como da futura transferência do jogador, que se encontravam registados como passivos e passivos contingentes;

(iii) montante variável de até euro 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), em função de objectivos relacionados com a performance individual do Jogador e da própria equipa;

2. Face às notícias recentes, mais se informa e esclarece que a cedência definitiva dos direitos desportivos e económicos do jogador profissional de futebol ADRIEN SILVA a favor do Leicester FC se encontra concluída.

3. Finalmente, importa clarificar também que o atraso da inscrição do jogador a favor do Leicester FC não terá impacto nas condições financeiras acima descritas, com excepção de uma dilação no tempo dos recebimentos decorrentes do montante variável associado à performance do jogador.

Lisboa, 7 de Setembro de 2017

O Representante das Relações com o Mercado"