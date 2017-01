Carlos Severino também é candidato

Pub

Antigo assessor leonino é o terceiro a avançar às eleições

Carlos Severino assumiu esta sexta-feira a candidatura à presidência do Sporting, eleições essas marcadas para 4 de maio deste ano. O ex-assessor do Sporting utilizou as redes sociais para anunciar que é candidato e marcou a apresentação oficial da candidatura para dia 12 de janeiro, às 20.00.



"Decidi aceitar o repto de muitos sportinguistas para assumir a liderança do 'Sporting Campeão' Movimento Eleitoral Sportinguista", escreveu o agora candidato.

Refira-se que Carlos Severino concorreu também às eleições do Sporting em 2013, juntamente com Bruno de Carvalho e José Couceiro.

Além de Carlos Severino também Pedro Madeira Rodrigues e o atual presidente Bruno de Carvalho já assumiram as suas candidaturas