Carlos Severino apoia Pedro Madeira Rodrigues

Candidato nas eleições de 2013 pronunciou-se esta quinta-feira sobre o seu posicionamento para o ato eleitoral de 4 de março tendo anunciado que apoia o desafiador de Bruno de Carvalho

Está desfeito o tabu. Carlos Severino, candidato às eleições em 2013, tinha previsto para esta quinta-feira um jantar no qual iria revelar se era candidato, ou não, ao ato eleitoral de 4 de março.



Afinal, Carlos Severino, que foi diretor de comunicação com José Roquette e Dias da Cunha, anunciou o apoio a Pedro Madeira Rodrigues, que se encontra presente neste convívio de sportinguistas num restaurante de Moscavide, nos arredores de Lisboa.



"Estamos a voltar ao Sporting do antigamente, apesar de os dois primeiros anos desta administração terem sido positivos porque o Sporting corria o risco de acabar", disse Carlos Severino que contou ainda com a presença de Sérgio Abrantes Mendes, antigo dirigente e candidato às eleições do Sporting.