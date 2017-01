Capitães falam em "diálogo normal" com o presidente em Chaves

Pub

Adrien e William negam confusão no balneário após o empate de sábado e dizem que Bruno de Carvalho estava "insatisfeito"

Adrien Silva e William Carvalho, capitães do Sporting, confirmaram ontem à televisão do clube a presença do presidente Bruno de Carvalho no balneário do Estádio Municipal de Chaves, no sábado, após o empate 2-2 com a equipa local, mas asseguraram que "foi um diálogo normal" o que manteve com os jogadores. "O presidente foi mostrar a sua insatisfação e, como capitães, entrámos em diálogo, o que é normal", acrescentou Adrien.

No entanto, o DN sabe que a troca de palavras foi bem audível fora da cabina leonina, tendo inclusive motivado a curiosidade de jogadores e membros do staff do Desportivo de Chaves que procuraram saber o que se passava. O ambiente entre os sportinguistas era bastante pesado pelo facto de a equipa de Jorge Jesus ter perdido a oportunidade de se aproximar do líder Benfica, que horas antes havia empatado em casa com o Boavista.

Já fora do estádio, os jogadores foram alvo dos protestos dos adeptos, tendo então Bruno de Carvalho procurado acalmar os ânimos, mantendo inclusive diálogo com as pessoas que rodeavam a zona de acesso aos balneários no exterior do recinto e onde se encontrava o autocarro do Sporting.

À SportingTV, Adrien Silva admitiu existir "frustração pelo empate" em Chaves, prometendo "tentar reverter a situação" já amanhã, outra vez diante dos flavienses em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal. "Vamos dar a resposta", acrescentou o subcapitão William Carvalho, que ainda acredita na conquista do título: "Enquanto for possível vamos acreditar."

A análise de antigos capitães

Este reencontro com o Desp. Chaves é importantíssimo para a equipa de Jorge Jesus, que, com o líder do campeonato a oito pontos, está proibida de ser eliminada nesta partida com os flavienses.

Beto, antigo capitão dos leões, destaca ao DN a "grande importância" deste jogo, mas acredita que os problemas que rodeiam a equipa não se vão fazer sentir: "Acredito que não será uma dificuldade extra, mas sim uma oportunidade de mostrar que a equipa está unida, forte e empenhada a ultrapassar este mau momento."

Carlos Xavier, outro ex-capitão sportinguista, admite que "o ambiente não é o mais saudável" em torno da equipa, deixando a garantia de que esse é um problema que "só se ultrapassa ganhando", razão pela qual também acredita que "este jogo em Chaves é uma boa oportunidade para dar a volta".

Na opinião de Carlos Xavier, falta aos jogadores leoninos "um pouco mais de atitude e de crença", adiantando ainda que "ao contrário de na época passada, o Sporting não consegue matar os jogos e também não consegue geri-los". Já Beto prefere lembrar que "a equipa mudou" em relação ao ano anterior, o que teve implicações imediatas: "O Sporting deixou de ser tão regular e isso faz toda a diferença no campeonato, ainda para mais as outras equipas também têm mais qualidade."

Carlos Xavier lamenta que "os jogadores que foram contratados não se têm visto, à exceção de Bas Dost, que é muito eficaz mas, ao contrário de Slimani, está muito desapoiado", elegendo ainda Joel Campbell como outro dos jogadores que "têm estado a um nível superior". Além disso, constata que "Bryan Ruiz não é o mesmo". Por sua vez, Beto não encontra explicação para a pouca utilização da maior parte dos jogadores contratados para esta época: "Só o treinador pode avaliar."