André Geraldes também integra a convocatória para o jogo frente ao Estoril, agendado para as 18.15

O extremo internacional costa-riquenho Joel Campbell está de regresso aos convocados do Sporting, para o jogo de hoje em casa do Estoril-Praia, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, numa lista que também inclui Geraldes.

Joel Campbell jogou pela última vez a 21 de janeiro, no empate 2-2 com o Marítimo, e depois disso falhou os jogos com Paços de Ferreira, FC Porto, Moreirense e Rio Ave, com uma lesão nos adutores da coxa direita.

Para o jogo de hoje, Jorge Jesus também chamou Geraldes, médio que poderá ser a alternativa ao capitão da equipa, Adrien Silva, que se lesionou no encontro anterior e enfrenta uma paragem de seis a oito semanas.

O embate entre Estoril-Praia, 15.º classificado, e Sporting, 3.º, está agendado para as 18:15, com arbitragem de Rui Costa, da Associação do Porto.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Beto e Rui Patrício.

- Defesas: Jefferson, Coates, Paulo Oliveira, Ricardo Esgaio, Rúben Semedo e Schelotto.

- Médios: Joel Campbell, Bryan Ruiz, Bruno César, William Carvalho, Geraldes, Gelson Martins, Palhinha e Daniel Podence.

- Avançados: Alan Ruiz, Bas Dost e Castaignos.