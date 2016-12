Pub

A entrada do costa-riquenho na segunda parte foi decisiva. Mexeu com o jogo e fez a assistência para o golo de Bas Dost nos descontos. Belenenses bateu-se bem e pregou vários sustos ao leão

A vitória sofrida de ontem no Restelo, frente ao Belenenses, só alcançada aos 93" com um golo de Bas Dost, permitiu ao Sporting ganhar algum oxigénio para a entrada do novo ano. O cenário, mesmo assim, é pouco animador, com os leões a dobrar o ano a oito pontos do líder Benfica e a quatro do FC Porto, o segundo classificado.

Veja o resumo em vídeo:

É verdade que, historicamente, desde que uma vitória passou a valer três pontos (época 1995-96), os leões nunca conseguiram sagrar-se campeões com tão grande desvantagem para a liderança à 15ª jornada. Mas como disse Pinto da Costa, e o treinador leonino concordou, Jesus não é homem de atirar a toalha ao chão. Faltam ainda 19 jogos para o final do campeonato, estão 57 pontos em disputa e o leão continua a acreditar que é possível chegar ao título.

O Sporting surgiu no Restelo com cinco alterações no habitual onze titular. A começar na baliza, com Rui Patrício lesionado (somava 48 jogos consecutivos na Liga) a dar o lugar a Beto. A defesa sofreu uma verdadeira revolução com Esgaio a roubar o lugar a João Pereira no lado direito e Jefferson à direita no posto de Zeegelaar.Perante a ausência forçada de Rúben Semedo, Douglas foi o eleito para formar dupla no eixo defensivo com Coates. O ataque ficou entregue a Bas Dost e Alan Ruiz, este último também um regresso. Bruno César e Campbell começaram no banco.

Cinco cantos ganhos nos primeiros 15 minutos davam a ideia do domínio e da forma como o Sporting entrou, a pressionar o meio-campo do Belenenses, com Gelson Martins, Bryan e Alan Ruiz a surgirem como elementos mais desequilibradores, sobretudo Gelson. Mas tratava-se de um domínio sem resultados práticos na hora da finalização. O Belenenses jogou com as linhas muito juntas (a conceder muito poucos espaços) e a defesa foi conseguindo resolver com relativa facilidade os problemas na primeira parte. A melhor oportunidade do primeiro tempo pertenceu mesmo à equipa de Quim Machado. Aos 39", num rápido contra-ataque, valeu a intervenção de Beto a impedir que o remate de Sturgeon acabasse no fundo das redes.

A segunda parte começou praticamente com uma boa ocasião do Sporting, com Alan Ruiz a rematar com perigo para uma defesa apertada de Joel. Jesus demorava a mexer na equipa. Era preciso mais velocidade e alguém que desse apoio a Bas Dost, um jogador como Joel Campbell, que só entrou aos 58", para o lugar de Bryan Ruiz, e que acabou por ser decisivo no triunfo.

O jogo do Sporting melhorou (e muito) com a entrada do costa-riquenho para o lado esquerdo do ataque - é difícil compreender como não foi titular. Foi na sequência de um lance em que Campbell foi travado em falta à entrada da área, aos 67", que Adrien atirou um livre direto à trave (Joel ainda tocou na bola).

Jesus via os minutos a passar e lançou mais uma cartada, trocando Alan Ruiz por Castaignos aos 72". Mas viu nos minutos logo a seguir Sturgeon atirar uma bola ao poste e João Diogo quase a marcar, valendo a intervenção de Beto. O Belenenses estava vivo, mas já nos descontos uma assistência de Campbell encontrou Bas Dost na área e o holandês não perdoou, impedido que a desvantagem para o Benfica no final do ano terminasse com dois dígitos - dez pontos.